Володин назвал разработку новых ядерных ракет личной заслугой Путина

Интерфакс
14:40, 1 марта 2018
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Президент России Владимир Путин лично координировал создание новых военных разработок, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, Путин «постоянно контактирует» с главными конструкторами, обсуждая с ними развитие новейших видов оружия. Володин заявил, что лично видел это во время работы в правительстве и администрации президента.

«То, что он сегодня рассказывал, это результат работы многолетней его как главы государства по координации не только [работы] предприятий ВПК, но каждого конкретного главного конструктора», — сказал Володин.

Интерфакс
Владимир Путин 1 марта выступил с посланием Федеральному собранию, во время которого заявил, что Россия разработала новые виды оружия — по словам президента, не имеющие аналогов в мире. Один из них — крылатая ракета с ядерным двигателем. При этом Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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