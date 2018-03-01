Володин назвал разработку новых ядерных ракет личной заслугой Путина

По словам Володина, Путин «постоянно контактирует» с главными конструкторами, обсуждая с ними развитие новейших видов оружия. Володин заявил, что лично видел это во время работы в правительстве и администрации президента.

«То, что он сегодня рассказывал, это результат работы многолетней его как главы государства по координации не только [работы] предприятий ВПК, но каждого конкретного главного конструктора», — сказал Володин.

Владимир Путин 1 марта выступил с посланием Федеральному собранию, во время которого заявил, что Россия разработала новые виды оружия — по словам президента, не имеющие аналогов в мире. Один из них — крылатая ракета с ядерным двигателем. При этом Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.