ФСБ: в Калуге в нелегальной мастерской изъяты автоматы, пулемет и символика «Артподготовки»

В Калуге пресечена деятельность членов региональной преступной группы, при обыске у которых была изъята символика запрещенного экстремистского движения «Артподготовка», объявил Центр связей с общественностью ФСБ.

Задержаны четыре человека. Изъято 27 единиц огнестрельного оружия (15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка), боеприпасы, самодельные взрывные устройства и их компоненты.

Кроме того, говорится в сообщении ЦОС ФСБ, были найдены литература и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации «Артподготовка».

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном хранении и изготовлении взрывчатки (ст. 222.1 УК), незаконном изготовлении оружия (ст. 223) и по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).