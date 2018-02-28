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ФСБ: в Калуге в нелегальной мастерской изъяты автоматы, пулемет и символика «Артподготовки»

Федеральная служба безопасности России
09:57, 28 февраля 2018
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В Калуге пресечена деятельность членов региональной преступной группы, при обыске у которых была изъята символика запрещенного экстремистского движения «Артподготовка», объявил Центр связей с общественностью ФСБ.

Задержаны четыре человека. Изъято 27 единиц огнестрельного оружия (15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка), боеприпасы, самодельные взрывные устройства и их компоненты.

Кроме того, говорится в сообщении ЦОС ФСБ, были найдены литература и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации «Артподготовка».

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном хранении и изготовлении взрывчатки (ст. 222.1 УК), незаконном изготовлении оружия (ст. 223) и по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Прекращена деятельность лаборатории по изготовлению СВУ и мастерской по модернизации огнестрельного оружия и производству боеприпасов.

Федеральная служба безопасности России
Движение «Артподготовка» основано националистом Вячеславом Мальцевым. Мальцев на протяжении нескольких лет заявлял, что 5 ноября 2017 года в России должна произойти революция, и предлагал своим сторонникам выйти на улицы в этот день.
В октябре—ноябре 2017 года по всей России были задержаны несколько сотен сторонников Вячеслава Мальцева и движения «Артподготовка»; некоторые из них стали фигурантами дел о терроризме и экстремизме. Само движение было признано экстремистским и запрещено.
Мальцев, находящийся с июля 2017 года за пределами России, был, как сообщалось, заочно обвинен в создании экстремистского и террористического сообществ. 

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