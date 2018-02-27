Как служебные собаки помогают человеку?Статья «Медузы» и Purina Dog Chow®

«Если есть факты, доводите дело до конца». Депутат Оксана Пушкина — об обвинениях в домогательствах, выдвинутых против депутата Слуцкого

РБК
06:44, 27 февраля 2018
Надежный источник

Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против депутата Леонида Слуцкого. «Если есть факты, доводите дело до конца. Это процветает в нашем обществе», — сказала Пушкина в беседе с РБК.

Пушкина также пообещала включить положение об ответственности за сексуальные домогательства в законопроект о равных правах мужчин и женщин.

По словам Пушкиной, в России «никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства», а статья 133 Уголовного кодекса «Понуждение к действиям сексуального характера» фактически не работает.

Пушкина добавила, что «чаще всего женщины в случаях сексуального домогательства молчат и в лучшем случае — увольняются с работы».​

РБК
Законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» был принят Госдумой в первом чтении еще в 2003 году, но до второго чтения так и не дошел. Этот документ был внесен в парламент группой депутатов во главе с нынешним спикером Вячеславом Володиным. В октябре 2017 года стало известно, что он поручил доработать законопроект.
22 февраля телеканал «Дождь» рассказал со ссылкой на трех журналисток, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий регулярно пристает к журналисткам парламентского пула. 26 февраля журналисты встретились с заместителем главы аппарата Госдумы Вадимом Маршалко и попросили руководство палаты обсудить поведение Слуцкого.
Депутат отвергает выдвинутые против него обвинения. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев потребовал лишить аккредитации журналистов «Дождя», которые подготовили публикацию о Слуцком.

Кто и в чем обвиняет депутата Слуцкого

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Президент Турции пообещал ребенку в униформе похороны с почестями

51 секунда
Сборник

Наши партнерские материалы