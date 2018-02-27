Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против депутата Леонида Слуцкого. «Если есть факты, доводите дело до конца. Это процветает в нашем обществе», — сказала Пушкина в беседе с РБК.

Пушкина также пообещала включить положение об ответственности за сексуальные домогательства в законопроект о равных правах мужчин и женщин.

По словам Пушкиной, в России «никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства», а статья 133 Уголовного кодекса «Понуждение к действиям сексуального характера» фактически не работает.