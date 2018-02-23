Вице-спикер Госдумы потребовал лишить аккредитации журналистов «Дождя» из-за материала о домогательствах депутата Леонида Слуцкого
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что фракция ЛДПР, которую он возглавляет, поставит вопрос о лишении аккредитации журналистов телеканала «Дождь», рассказавших о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.
По словам Лебедева, обвинения в адрес Слуцкого — это «нарушение этики, уголовного законодательства и оскорбление». Имен журналистов, которых стоит лишить аккредитации, он не назвал.
Вчерашние обвиннния от журналистов Дождя в адрес депутата ГД Леонида Слуцкого в домогательствах считаю грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением. Будем от имени фракции ставить вопрос о лишении аккредитации в ГД для этих журналистов.— Игорь Лебедев (@Russian1972) February 23, 2018
22 февраля телеканал «Дождь» опубликовал материал о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. В статье две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали, что Слуцкий приставал к ним во время работы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал проверить эти сведения.
Слуцкий утверждает, что не допускал сексуальных домогательств.
Поправка. Первоначально в заметке говорилось, что Лебедев требует лишить аккредитации журналисток, рассказавших о домогательствах. Это не так. «Медуза» приносит свои извинения.