Вице-спикер Госдумы потребовал лишить аккредитации журналистов «Дождя» из-за материала о домогательствах депутата Леонида Слуцкого

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что фракция ЛДПР, которую он возглавляет, поставит вопрос о лишении аккредитации журналистов телеканала «Дождь», рассказавших о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.

По словам Лебедева, обвинения в адрес Слуцкого — это «нарушение этики, уголовного законодательства и оскорбление». Имен журналистов, которых стоит лишить аккредитации, он не назвал.