В Госдуме появится спецпредставитель по гендерному равенству. На этот пост выдвинули Оксану Пушкину

В Госдуме планируется создать новую должность — специального представителя по вопросам гендерного равенства, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в аппарате нижней палаты парламента.

На эту должность, по данным собеседников издания, выдвинута телеведущая Оксана Пушкина, представляющая «Единую Россию». Фракциям, сообщили они, будет предложено обсудить ее кандидатуру.

Создание поста спецпредставителя по вопросам равенства полов, по словам источников, будет обсуждаться на заседании совета Госдумы во вторник, 24 октября.

Кроме того, как стало известно «Ведомостям», спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Пушкиной и Ирине Родниной, также входящей во фракцию «Единая Россия», доработать законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин». Документ был одобрен Госдумой в первом чтении в 2003 году, однако дальнейшее его рассмотрение было отложено.