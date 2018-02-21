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Republic: в группе наемников «Вагнер» состоят более 3600 человек

Republic
11:25, 21 февраля 2018
Требует подтверждения

Частная военная компания «Вагнер» насчитывает как минимум 3602 бойца по состоянию на февраль 2018 года. Об этом со ссылкой на списочный состав ЧВК пишет Republic.

Издание отмечает, что в списке одного из подразделений значатся личные номера жетонов по порядку от 1 до 3602. Сколько из обладателей жетонов до сих пор активно участвуют в работе компании, Republic не уточняет, отметив, что как минимум один фигурант списка — Евгений Аликов из Архангельской области — погиб в Сирии в сентябре 2017 года. У Аликова был предпоследний номер в списке — 3601.

Расходы на содержание ЧВК «Вагнер» издание оценило в 16,1-17,4 миллиарда рублей за два с половиной года. Эта сумма складывается из предполагаемой численности, ежемесячного оклада (240 тысяч рублей), стоимости питания и размера компенсаций родственникам погибших (по 5 миллионов рублей за каждого бойца).

Источники Republic заявили, что у ЧВК несколько «частных инвесторов», имена которых они раскрыть отказались. При этом собеседник издания заверил, что после значительных потерь в Сирии «о роспуске самой ЧВК речи не идет».

По словам двух наемников, раньше к набору личного состава подходили строже: требовался боевой опыт, умение обращаться с оружием, сдача нормативов по физической подготовке и так далее; с 2017 года эти требования заметно смягчили. Отчасти этим, отчасти отсутствием армейской поддержки собеседники Republic объясняют и рост потерь.

Republic
8 февраля в Сирии под удар международной коалиции попали проправительственные отряды, которые пытались захватить местный нефтезавод. По информации нескольких российских и западных СМИ, эти отряды были в основном сформированы из российских наемников.
По различным оценкам, в результате могли погибнуть от десятков до ста человек. Официально Минобороны России никак не комментировало потери среди наемников, а МИД заявил, что есть неподтвержденные сведения о пяти погибших и десятках раненых россиянах.

ЧВК «Вагнер»

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