«Русская служба Би-би-си» опубликовала документы о гибели российского наемника в Сирии

«Русская служба Би-би-си» опубликовала документы о гибели уроженца поселка Североонежск Архангельской области Евгения Аликова, который воевал в Сирии в рядах частной военной компании.

Согласно документам, которые предоставила его мать Нина Атюшева, Аликов погиб 2 сентября 2017 года вблизи города Тиас в сирийской провинции Хомс от «сквозного огнестрельного ранения в брюшную полость». В Сирии он оказался летом 2017 года после подготовки в учебном центре в Ростове-на-Дону.

20 сентября гроб с телом погибшего доставили в Североонежск. В пакете документов, переданных матери Аликова, были три справки из государственного госпиталя Аль Скельбия в городе Хама, свидетельство и справка о смерти, подписанные заведующим консульским отделом российского посольства в Сирии Турпалом Аутаевым, жетон с личным номером М-3601 и две медали частной военной компании «Вагнер».

Кроме того, матери погибшего передали пять миллионов рублей наличными в качестве страховой выплаты за гибель сына.

Нина Атюшева обратилась в Совет по правам человека при президенте России с жалобой на то, что государство не назначило ей пособия в связи с утратой кормильца, а также не помогло с установкой памятника на могилу сына.