Как снять видео про свой бизнес?Карточки «Медузы» и bshots

«Русская служба Би-би-си» опубликовала документы о гибели российского наемника в Сирии

Русская служба Би-би-си
12:29, 19 февраля 2018
Надежный источник

«Русская служба Би-би-си» опубликовала документы о гибели уроженца поселка Североонежск Архангельской области Евгения Аликова, который воевал в Сирии в рядах частной военной компании.

Согласно документам, которые предоставила его мать Нина Атюшева, Аликов погиб 2 сентября 2017 года вблизи города Тиас в сирийской провинции Хомс от «сквозного огнестрельного ранения в брюшную полость». В Сирии он оказался летом 2017 года после подготовки в учебном центре в Ростове-на-Дону.

20 сентября гроб с телом погибшего доставили в Североонежск. В пакете документов, переданных матери Аликова, были три справки из государственного госпиталя Аль Скельбия в городе Хама, свидетельство и справка о смерти, подписанные заведующим консульским отделом российского посольства в Сирии Турпалом Аутаевым, жетон с личным номером М-3601 и две медали частной военной компании «Вагнер».

Кроме того, матери погибшего передали пять миллионов рублей наличными в качестве страховой выплаты за гибель сына.

Нина Атюшева обратилась в Совет по правам человека при президенте России с жалобой на то, что государство не назначило ей пособия в связи с утратой кормильца, а также не помогло с установкой памятника на могилу сына.

«Это несправедливо все-таки. Он не в уличной драке погиб, а на войне, — говорит она. — И хочется какой-то благодарности от государства, какой-то поддержки. Я ведь не прошу чего-то, чего не положено. Или просто парень зря погиб? Не знаю уже».

Русская служба Би-би-си
Российские власти официально не признают потери среди российских наемников в Сирии. Согласно законодательству, наемничество запрещено и уголовно преследуется. По данным Минобороны России, за время операции в Сирии погибли 44 военнослужащих.
В начале февраля стало известно об авиаударе международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли российские наемники — по неподтвержденным данным, до 200 человек. В российском МИДе заявили, что, возможно, погибли пять человек, но их гражданство еще нужно установить.
Агентство Reuters ранее опубликовало расследование, в котором рассказывалось, что за первые девять месяцев 2017 года в Сирии погиб 131 гражданин России.

Гибель российских наемников в Сирии

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как устроены песни Егора Летова. Композитор Вдовин, поэт Оборин и рэпер Фейс в подкасте «Медузы»
54 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме