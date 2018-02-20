СМИ две недели пишут о массовых потерях России в Сирии. Позиция МИДа — в трех цитатах
Meduza
15:11, 20 февраля 2018
7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по отряду сторонников Башара Асада в Сирии. По данным российских и мировых СМИ, в результате погибли российские наемники, которые воевали в рядах частной военной компании «Вагнер». Число погибших, по неофициальным оценкам, — от нескольких десятков до 200 человек.
Фото в анонсе: Екатерина Чеснокова / Sputnik / Scanpix / LETA