7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по отряду сторонников Башара Асада в Сирии. По данным российских и мировых СМИ, в результате погибли российские наемники, которые воевали в рядах частной военной компании «Вагнер». Число погибших, по неофициальным оценкам, — от нескольких десятков до 200 человек.



