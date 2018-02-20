Словенский хоккеист попался на допинге в Пхенчхане

Хоккеист сборной Словении Жига Еглич уличен в употреблении допинга на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает Спортивный арбитражный суд, его допинг-проба дала положительный результат на наличие фенотерола.

По решению суда, Еглич отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях и должен в течение 24 часов покинуть Олимпийскую деревню. Хоккеист согласился с вердиктом суда.