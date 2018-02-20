Словенский хоккеист попался на допинге в Пхенчхане
Хоккеист сборной Словении Жига Еглич уличен в употреблении допинга на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
Как сообщает Спортивный арбитражный суд, его допинг-проба дала положительный результат на наличие фенотерола.
По решению суда, Еглич отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях и должен в течение 24 часов покинуть Олимпийскую деревню. Хоккеист согласился с вердиктом суда.
Это не первый выявленный случай нарушения антидопинговых правил на зимних Играх-2018. 13 февраля был дисквалифицирован японский шорт-трекист Кэй Сайто, в допинг-пробе которого обнаружили запрещенный препарат ацетазоламид.
Кроме того, в употреблении мельдония подозревается российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший на Олимпиаде бронзовую медаль в дабл-миксте. Результаты пробы «Б» Крушельницкого пока не оглашены. Российская сторона считает, что керлингист мог стать жертвой провокации.
Из-за допингового скандала сборная России официально отстранена от Олимпиады. В Пхенчхане выступает команда олимпийских атлетов из России под нейтральным флагом.