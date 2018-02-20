«Коммерсант»: Россия рассматривает дело керлингиста Крушельницкого как «допинг-терроризм»

Россия допускает версию провокации в деле с обнаружением мельдония в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом со ссылкой на источник, участвующий в разработке защиты российского спортсмена, пишет «Коммерсант».

В этом контексте рассматриваются два сценария: мельдоний могли подмешать Крушельницкому до Олимпиады — на сборах в Японии (тогда концентрация в пробе «Б» будет низкой) либо его подсыпали уже в Южной Корее. Россия планирует настаивать на том, что сами спортсмены и тренеры не могли бы провезти мельдоний на Олимпиаду, так как на Играх ввели жесткие проверки.

Один из тренеров сборной России Сергей Беланов заявил, что Крушельницкий не мог сознательно принять мельдоний, так как он «умный молодой человек», а использование допинга в керлинге не дает преимуществ.