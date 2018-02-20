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«Коммерсант»: Россия рассматривает дело керлингиста Крушельницкого как «допинг-терроризм»

Коммерсант
05:51, 20 февраля 2018
Требует подтверждения

Россия допускает версию провокации в деле с обнаружением мельдония в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом со ссылкой на источник, участвующий в разработке защиты российского спортсмена, пишет «Коммерсант».

В этом контексте рассматриваются два сценария: мельдоний могли подмешать Крушельницкому до Олимпиады — на сборах в Японии (тогда концентрация в пробе «Б» будет низкой) либо его подсыпали уже в Южной Корее. Россия планирует настаивать на том, что сами спортсмены и тренеры не могли бы провезти мельдоний на Олимпиаду, так как на Играх ввели жесткие проверки.

Один из тренеров сборной России Сергей Беланов заявил, что Крушельницкий не мог сознательно принять мельдоний, так как он «умный молодой человек», а использование допинга в керлинге не дает преимуществ.

Источник «Ъ», участвующий в разработке линии защиты российской стороны в «деле Крушельницкого», подтвердил, что версия «допинг-терроризма» смотрится приоритетной, но конкретная стратегия будет определена, когда будут обнародованы детали исследования пробы «Б».

Коммерсант
Обнародование результатов пробы «Б» Крушельницкого запланировано на 20 февраля.
Крушельницкий завоевал в Пхенчхане бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой.
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