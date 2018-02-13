На зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане зарегистрирован первый случай нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе шорт-трекиста Кэя Сайто из Японии был обнаружен запрещенный препарат ацетазоламид.

Спортивный арбитражный суд отстранил 21-летнего спортсмена от дальнейшего участия в Играх и потребовал от него немедленно покинуть олимпийскую деревню. Окончательное решение по санкциям в отношении японского атлета будет принято после Олимпиады.

Кэй Сайто числился резервистом в заявке сборной Японии на мужскую эстафету на дистанции в 5000 метров.

Сам спортсмен заявил, что шокирован решением арбитража. Сайто настаивает, что невиновен, однако в данный момент принимает вердикт суда, чтобы не обременять свою команду в разгар состязаний, сообщает BBC News.