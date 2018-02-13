В Пхенчхане на допинге попался первый спортсмен — японский шорт-трекист Кэй Сайто

Спортивный арбитражный суд
06:05, 13 февраля 2018
Надежный источник

На зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане зарегистрирован первый случай нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе шорт-трекиста Кэя Сайто из Японии был обнаружен запрещенный препарат ацетазоламид.

Спортивный арбитражный суд отстранил 21-летнего спортсмена от дальнейшего участия в Играх и потребовал от него немедленно покинуть олимпийскую деревню. Окончательное решение по санкциям в отношении японского атлета будет принято после Олимпиады.

Кэй Сайто числился резервистом в заявке сборной Японии на мужскую эстафету на дистанции в 5000 метров. 

Сам спортсмен заявил, что шокирован решением арбитража. Сайто настаивает, что невиновен, однако в данный момент принимает вердикт суда, чтобы не обременять свою команду в разгар состязаний, сообщает BBC News.

По итогам расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) результатов предыдущей зимней Олимпиады в Сочи 2014 года сборная России была официально отстранена от участия в соревнованиях в Пхенчхане. На Играх в Южной Корее россияне выступают под нейтральным флагом как сборная олимпийских атлетов из России.
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