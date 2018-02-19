В Кизляре объявили траур по погибшим при нападении на прихожан церкви

В Кизляре 20 февраля объявлен днем траура по погибшим в результате нападения на прихожан православной церкви. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе городской администрации.

20 февраля, как сообщает агентство, погибшие будут похоронены. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что похороны пройдут на территории храма Георгия Победоносца, у которого произошло нападение. Об этом же «Медузе» рассказал настоятель храма Павел Каликин.

«[Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам] сказал, что они приняли мученическую смерть на территории храма, и есть разрешение, чтоб они были похоронены на территории церкви», — сказал Васильев.