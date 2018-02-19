В Кизляре объявили траур по погибшим при нападении на прихожан церкви
В Кизляре 20 февраля объявлен днем траура по погибшим в результате нападения на прихожан православной церкви. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе городской администрации.
20 февраля, как сообщает агентство, погибшие будут похоронены. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что похороны пройдут на территории храма Георгия Победоносца, у которого произошло нападение. Об этом же «Медузе» рассказал настоятель храма Павел Каликин.
«[Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам] сказал, что они приняли мученическую смерть на территории храма, и есть разрешение, чтоб они были похоронены на территории церкви», — сказал Васильев.
18 февраля у православного храма в Кизляре была открыта стрельба по прихожанам, выходившим со службы. Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице. Четыре человека, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии, получили ранения. Преступник был убит ответным огнем.
Нападавшего звали Халил Халилов, ему было 22 года. По неподтвержденным данынм, он был сторонником террористов из «Исламского государства». СК заявил, что рассматривает версию теракта в числе других версий.
У всех православных храмов в Дагестане выставлены наряды полиции.