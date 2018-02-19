Полиция взяла под охрану все православные храмы в Дагестане

У всех православных храмов в Дагестане выставили наряды полиции. Об этом сообщили в Махачкалинской епархии РПЦ.

18 февраля на прихожан одной из церквей было совершено нападение, погибли пять человек.

«Полиция со вчерашнего вечера [дежурит]. Раньше не было мотивов охрану выставлять — не было таких прецедентов, этот случай вопиющий», — сказал представитель епархии.

Он добавил, что всего в Дагестане насчитывается 20 православных церквей.