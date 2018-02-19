Полиция взяла под охрану все православные храмы в Дагестане
У всех православных храмов в Дагестане выставили наряды полиции. Об этом сообщили в Махачкалинской епархии РПЦ.
18 февраля на прихожан одной из церквей было совершено нападение, погибли пять человек.
«Полиция со вчерашнего вечера [дежурит]. Раньше не было мотивов охрану выставлять — не было таких прецедентов, этот случай вопиющий», — сказал представитель епархии.
Он добавил, что всего в Дагестане насчитывается 20 православных церквей.
«Храмы в Ингушетии и Чечне [которые также относятся к Махачкалинской епархии] уже много лет охраняются, там стационарные посты [охраны] есть», — отметил собеседник агентства.
18 февраля 22-летний Халил Халилов открыл огонь по прихожанам из охотничьего ружья после службы в одной из церквей Кизляра. Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице. Четыре человека получили ранения. Нападавший был убит ответным огнем сотрудников правоохранительных органов.
Ответственность за нападение взяли на себя террористы «Исламского государства». СК заявил, что рассматривает версию теракта в числе других версий.