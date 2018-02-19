СК назвал теракт в числе версий нападения на прихожан церкви в Кизляре

Интерфакс
11:38, 19 февраля 2018
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В рамках расследования дело о нападении на прихожан церкви в Кизляре рассматривается версия теракта, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«В ходе расследования уголовного дела устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий — совершение террористического акта», — сказала Петренко.

18 февраля в Кизляре 22-летний Халил Халилов с ножом и ружьем напал на прихожан, выходящих из церкви. Пять человек погибли, четверо получили ранения. Халилов был убит полицейскими, прибывшими на место происшествия.
Ответственность за нападение в Кизляре, по данным Reuters, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Источники в правительстве Дагестана и МВД России сообщили РБК, что Халилов был членом «спящей ячейки» ИГ.

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