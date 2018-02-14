Bloomberg: пострадавшие при обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ

Российские наемники, пострадавшие в результате обстрела в Сирии 7 февраля, лечатся в госпиталях Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двоих человек, которые поддерживают с ними связь.
По информации агентства, некоторые из пострадавших в Сирии умерли в больницах.
Сколько человек были доставлены в российские госпитали, в статье не уточняется. Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на их неназванного командира писало о десятках госпитализированных наемников.
О том, что пострадавшие в Сирии были доставлены в больницы Москвы и Санкт-Петербурга, также сообщил «Интерфаксу» координатор движения «Другая Россия» Александр Аверин. Он не уточнил, откуда у него эта информация.
Российские наемники попали под обстрел Международной коалиции под руководством США 7 февраля в Сирии. Журналистам удалось подтвердить гибель нескольких граждан России (вот их имена
), но, согласно сообщениям СМИ, число погибших измеряется десятками или сотнями человек. Власти РФ гибель россиян не подтверждают.
По данным
«Коммерсанта», российские наемники были в составе отряда, который собирался занять нефтеперерабатывающий завод, подконтрольный курдам. В США заявили, что удар был нанесен для защиты штаба «Сирийских демократических сил».
Наемничество запрещено в России статьей 359 УК РФ. За участие в боевых действиях на территории другого государства за деньги полагается лишение свободы на срок от трех до семи лет. В Госдуме разработали законопроект
, регулирующий деятельность частных военных компаний.
СМИ уже сообщали о том, что российских наемников после участия в боевых действиях в Сирии лечат в военных госпиталях. Агентство Reuters в 2016 году писало
о том, что наемники получают положенные военнослужащим льготы.