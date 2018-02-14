Названы имена еще трех погибших в Сирии российских наемников
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала имена еще трех предполагаемых российских наемников из ЧВК «Вагнер», погибших при авиаударе США 7 февраля в Сирии.
Согласно обнаруженным в сети данным, это Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Владимир с позывным «Апостол» (фамилия неизвестна) и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области.
Ранее CIT называла имена еще пяти идентифицированных ею наемников: Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда и Кирилл Ананьев из Москвы.
7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отряду вооруженных сторонников режима Башара Асада в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора.
Как предполагают СМИ, в результате налета, который, по словам американских военных, был самообороной, погибли множество российских наемников. Количество погибших варьируется от десяти до 200 человек. Минобороны отрицает потери среди россиян.