Названы имена еще трех погибших в Сирии российских наемников

Исследовательская группа (CIT) обнародовала имена еще трех предполагаемых российских наемников из ЧВК « », погибших при авиаударе США 7 февраля в Сирии.

Согласно обнаруженным в сети данным, это Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Владимир с позывным «Апостол» (фамилия неизвестна) и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое Свердловской области.

Ранее CIT называла имена еще пяти идентифицированных ею наемников: Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области, Владимир Логинов из Калининграда и Кирилл Ананьев из Москвы.