«Коммерсант»: россияне погибли в Сирии при попытке захватить нефтезавод без разрешения командования

Коммерсант
06:12, 14 февраля 2018
Требует подтверждения

Российские наемники были обстреляны в Сирии силами международной коалиции во время наступления на нефтеперерабатывающий завод. Как рассказал анонимный источник «Коммерсанта», российское командование в Сирии не давало разрешения на эту операцию и расценило ее как «опасную самодеятельность».

Операция проводилась по инициативе местных «крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих [президента Сирии] Башара Асада», рассказал собеседник газеты. В отряде российской частной военной компании «Вагнер» насчитывалось около 600 человек, большинство из которых были русскоязычными.

Источник «Коммерсанта» оценивает потери среди россиян в 11 человек. Издание отмечает, что Минобороны вообще не рассказало об убитых россиянах, так как они являлись добровольцами, поэтому в сообщении ведомства упомянуты только пострадавшие среди сирийцев.

Публикации о «сотнях погибших» — это классическая дезинформация, которой занимаются западные СМИ, сказали «Ъ» в МИД РФ: «Сейчас проверяем информацию о наличии пострадавших, включая граждан СНГ. Если появятся подтверждения, обязательно о них сообщим».

Коммерсант
Российские наемники попали под обстрел 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Международная коалиция нанесла удар для поддержки своих союзников из «Сирийских демократических сил».
Различные источники сообщают, что при ударе погибли от десятков до сотен россиян, работавших в частной военной компании. Родственники и знакомые подтвердили гибель только четверых россиян. Официально ни Минобороны, ни МИД России о потерях не сообщали.

Обстрел российских наемников в Сирии

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