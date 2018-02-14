«Коммерсант»: россияне погибли в Сирии при попытке захватить нефтезавод без разрешения командования
Российские наемники были обстреляны в Сирии силами международной коалиции во время наступления на нефтеперерабатывающий завод. Как рассказал анонимный источник «Коммерсанта», российское командование в Сирии не давало разрешения на эту операцию и расценило ее как «опасную самодеятельность».
Операция проводилась по инициативе местных «крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих [президента Сирии] Башара Асада», рассказал собеседник газеты. В отряде российской частной военной компании «Вагнер» насчитывалось около 600 человек, большинство из которых были русскоязычными.
Источник «Коммерсанта» оценивает потери среди россиян в 11 человек. Издание отмечает, что Минобороны вообще не рассказало об убитых россиянах, так как они являлись добровольцами, поэтому в сообщении ведомства упомянуты только пострадавшие среди сирийцев.
Публикации о «сотнях погибших» — это классическая дезинформация, которой занимаются западные СМИ, сказали «Ъ» в МИД РФ: «Сейчас проверяем информацию о наличии пострадавших, включая граждан СНГ. Если появятся подтверждения, обязательно о них сообщим».