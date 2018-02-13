В России премьеру «Мстителей» перенесли на неделю. Выход фильма совпадал с показом российского «Собибора»

Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» в России перенесена на 11 мая, говорится в письме The Walt Disney Company CIS, поступившем в «Медузу».

Ранее, по данным «Кинопоиска», фильм «Мстители: Война бесконечности» планировалось выпустить на экраны в России 3 мая.

Причину переноса российской премьеры в The Walt Disney Company CIS не уточнили.

В свою очередь «Кинопоиск» обращает внимание на то, что в мае должен выйти на экраны фильм Константина Хабенского «Собибор». Точная дата премьеры «Собибора», сообщает «Кинопоиск», пока не объявлена.

В информации о «Собиборе» на сайте «Бюллетень кинопрокатчика» в качестве даты премьеры указано 3 мая.

«Собибор» — режиссерский дебют Константина Хабенского. Фильм рассказывает о восстании в концлагере в 1943 году, которое возглавлял советский офицер Александр Печерский. Идея фильма, как сообщалось, принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Лента создана при поддержке Российского военно-исторического общества.