В России премьеру «Мстителей» перенесли на неделю. Выход фильма совпадал с показом российского «Собибора»

Meduza
12:29, 13 февраля 2018
Надежный источник

Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» в России перенесена на 11 мая, говорится в письме The Walt Disney Company CIS, поступившем в «Медузу».

Ранее, по данным «Кинопоиска», фильм «Мстители: Война бесконечности» планировалось выпустить на экраны в России 3 мая.

Причину переноса российской премьеры в The Walt Disney Company CIS не уточнили.

В свою очередь «Кинопоиск» обращает внимание на то, что в мае должен выйти на экраны фильм Константина Хабенского «Собибор». Точная дата премьеры «Собибора», сообщает «Кинопоиск», пока не объявлена.

В информации о «Собиборе» на сайте «Бюллетень кинопрокатчика» в качестве даты премьеры указано 3 мая.

«Собибор» — режиссерский дебют Константина Хабенского. Фильм рассказывает о восстании в концлагере в 1943 году, которое возглавлял советский офицер Александр Печерский. Идея фильма, как сообщалось, принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Лента создана при поддержке Российского военно-исторического общества.

В январе Минкультуры объявил о переносе премьеры фильма «Приключения Паддингтона-2». Такое решение, сообщили представители министерства, было принято «в интересах российского кино». Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкультуры в том, что оно «расчищает» прокат для отечественных картин, в том числе спортивной драмы «Движение вверх». Премьера второго «Паддингтона», в итоге, перенесена не была.

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