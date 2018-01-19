Минкульт отменил решение о переносе премьеры второго «Паддингтона»

Министерство культуры отказалось переносить премьеру «Приключений Паддингтона — 2». Теперь фильм выйдет в прокат уже 20 января — через два дня после запланированной премьеры, рассказал глава компании-прокатчика «Вольгафильм» Сергей Ершов.

Решение было принято на совещании у министра культуры Владимира Мединского, которое состоялось 19 января. О причинах такого решения ничего не сообщается.

На совещании помимо «Вольги» были владельцы кинотеатров, а также режиссеры, среди которых Федор Бондарчук.

Обновление. Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что в России введут «порядок письменного подтверждения желаемой даты проката при подаче заявки на получение прокатного удостоверения».