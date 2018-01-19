Минкульт отменил решение о переносе премьеры второго «Паддингтона»
Министерство культуры отказалось переносить премьеру «Приключений Паддингтона — 2». Теперь фильм выйдет в прокат уже 20 января — через два дня после запланированной премьеры, рассказал глава компании-прокатчика «Вольгафильм» Сергей Ершов.
Решение было принято на совещании у министра культуры Владимира Мединского, которое состоялось 19 января. О причинах такого решения ничего не сообщается.
На совещании помимо «Вольги» были владельцы кинотеатров, а также режиссеры, среди которых Федор Бондарчук.
Обновление. Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что в России введут «порядок письменного подтверждения желаемой даты проката при подаче заявки на получение прокатного удостоверения».
17 января стало известно, что вторая часть «Паддингтона» не выйдет 18 января, как это было запланировано еще в декабре. О таком решении Минкульт уведомил «Вольгу» в ответ на заявку на прокатное удостоверение. К этому моменту на фильм было продано билетов на 800 тысяч рублей.
Перенос премьеры был сделан «в интересах российского кино», заявили в Минкульте.
В ведомстве пояснили, что на самом деле «Вольга» не имела оснований анонсировать премьеру 18 января, так как не имела оригинала удостоверения. Источник «Медузы» на рынке заявил, что во внутренней системе Минкульта предварительная дата выхода фильма (18 января) появилась еще в декабре.
В ответ на решение Минкульта владельцы кинотеатров написали открытое письмо с просьбой вернуть прежнюю дату премьеры фильма. На защиту решения ведомства встали режиссеры и продюсеры, среди которых были Бондарчук и глава «Двадцатого века Фокс СНГ».