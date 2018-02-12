Михаил Саакашвили задержан пограничниками в Киеве. Ему грозит выдворение

Интерфакс
14:09, 12 февраля 2018
Надежный источник

Бывший президент Грузии, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили задержан в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого.

Ранее о задержании Саакашвили сообщил в фейсбуке его соратник Давид Сакварелидзе. По его словам, люди в камуфляже вывели политика из ресторана «Сулугуни».

Забрали Михаила скоты!

Опубликовано David Sakvarelidze 12 февраля 2018 г.

Чернолуцкий заявил «Интерфаксу», что Саакашвили задержали украинские пограничники. Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что пограничники сделали это по поручению миграционной службы. В Госпогранслужбе Украины пока не прокомментировали ситуацию с Саакашвили.

Другая соратница Саакашвили Лиза Богуцкая написала в фейсбуке, что Саакашвили, по предварительным данным, планируют доставить в аэропорт Борисполь, чтобы выдворить из страны. По версии Богуцкой, Саакашвили собираются посадить на рейс в Варшаву, который отправляется в 17:25.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и стал губернатором Одессы. Позже президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а затем лишил гражданства, пока он был за границей. В сентябре 2017 года Саакашвили через границу Украины провели соратники, окружившие политика.
На Украине Саакашвили организовал многочисленные акции протеста против действующей власти. В декабре Саакашвили был задержан по подозрению в содействии организации государственного переворота. В конце января суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест (такая мера пресечения предусмотрена УПК Украины).
Адвокаты Саакашвили пытаются добиться для него статуса беженца на Украине, однако пока суды нескольких инстанций это прошение отклонили.

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