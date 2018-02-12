Михаил Саакашвили задержан пограничниками в Киеве. Ему грозит выдворение
Бывший президент Грузии, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили задержан в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого.
Ранее о задержании Саакашвили сообщил в фейсбуке его соратник Давид Сакварелидзе. По его словам, люди в камуфляже вывели политика из ресторана «Сулугуни».
Забрали Михаила скоты!Опубликовано David Sakvarelidze 12 февраля 2018 г.
Чернолуцкий заявил «Интерфаксу», что Саакашвили задержали украинские пограничники. Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что пограничники сделали это по поручению миграционной службы. В Госпогранслужбе Украины пока не прокомментировали ситуацию с Саакашвили.
Другая соратница Саакашвили Лиза Богуцкая написала в фейсбуке, что Саакашвили, по предварительным данным, планируют доставить в аэропорт Борисполь, чтобы выдворить из страны. По версии Богуцкой, Саакашвили собираются посадить на рейс в Варшаву, который отправляется в 17:25.