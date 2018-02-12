Михаил Саакашвили задержан пограничниками в Киеве. Ему грозит выдворение

Бывший президент Грузии, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили задержан в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого.

Ранее о задержании Саакашвили сообщил в фейсбуке его соратник Давид Сакварелидзе. По его словам, люди в камуфляже вывели политика из ресторана «Сулугуни».

Чернолуцкий заявил «Интерфаксу», что Саакашвили задержали украинские пограничники. Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что пограничники сделали это по поручению миграционной службы. В Госпогранслужбе Украины пока не прокомментировали ситуацию с Саакашвили.

Другая соратница Саакашвили Лиза Богуцкая написала в фейсбуке, что Саакашвили, по предварительным данным, планируют доставить в аэропорт Борисполь, чтобы выдворить из страны. По версии Богуцкой, Саакашвили собираются посадить на рейс в Варшаву, который отправляется в 17:25.