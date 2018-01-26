Суд запретил Михаилу Саакашвили выходить из дома ночью
Апелляционный суд Киева отправил под ночной домашний арест политика Михаила Саакашвили, которого подозревают в «содействии преступным организациям».
Ему будет запрещено покидать дом с 22:00 до 7:00.
Прокуратура ходатайствовала о домашнем аресте, но в декабре суд отказался принять эту меру. Апелляция ведомства несколько раз откладывалась и была рассмотрена лишь 26 января.
Михаил Саакашвили был арестован в начале декабря в Киеве, где он в предыдущие месяцы организовывал акции протеста с требованием отставки Петра Порошенко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что он получил деньги на акции от пророссийского бизнесмена. Дело возбуждено по статье «содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности».
В первый раз Саакашвили попытались задержать 5 декабря, но сторонники освободили его из полицейского фургона; три дня ему удавалось избежать задержания.
Грузия просит Украину экстрадировать Михаила Саакашвили. В этой стране против него возбуждено несколько уголовных дел; по одному из них в начале января он был заочно осужден на три года.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и стал губернатором Одессы. Позже президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а затем лишил гражданства, пока он был за границей. В итоге политик прорывался на территорию страны с помощью сторонников.