В Оренбургской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-148
16:05, 11 февраля 2018
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Власти Оренбургской области объявили понедельник, 12 февраля, днем траура по погибшим в результате крушения Ан-148, летевшего из Москвы в Орск.
На борту самолета, разбившегося через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, находился 71 человек — шестеро членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей. Все они погибли.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение днем 11 февраля. Самолет упал в Раменском районе Подмосковья. По имеющимся данным, почти все пассажиры разбившегося самолета были жителями Оренбургской области. Также среди пассажиров был гражданин Швейцарии, сообщила глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова, и жители Москвы.