В Оренбургской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-148

Власти Оренбургской области объявили понедельник, 12 февраля, днем траура по погибшим в результате крушения Ан-148, летевшего из Москвы в Орск.

На борту самолета, разбившегося через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, находился 71 человек — шестеро членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей. Все они погибли.