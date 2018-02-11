Опубликован список пассажиров разбившегося Ан-148

Опубликован список пассажиров самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля. Список приводит издание Урал56.ру.

На борту самолета, разбившегося вскоре после вылета из аэропорта Домодедово, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет следовал из Москвы в Орск. По предварительной сведениям, все погибшие пассажиры — жители Оренбургской области.

Члены экипажа Ан-148: