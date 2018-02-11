Опубликован список пассажиров разбившегося Ан-148
14:28, 11 февраля 2018
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Опубликован список пассажиров самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля. Список приводит издание Урал56.ру.
На борту самолета, разбившегося вскоре после вылета из аэропорта Домодедово, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет следовал из Москвы в Орск. По предварительной сведениям, все погибшие пассажиры — жители Оренбургской области.
Члены экипажа Ан-148:
- Валерий Гоубанов — командир;
- Сергей Гамборян — второй пилот;
- Анастасия Славинская — бортпроводник;
- Виктория Коболь — проводник;
- Олег Сергеев — техник;
- Андрей Рябинин — техник.
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. В результате крушения никто не выжил.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
По одной из версий, Ан-148 при взлете мог столкнуться с вертолетом «Почты России», однако в самой компании это опровергли. По другой версии, при взлете на борту возникли неполадки.
В связи с крушением Ан-148 МЧС открыло «горячую линию»: 8-800-775-17-17.