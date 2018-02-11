Пилот Ан-148 после взлета сообщил о неполадках на борту

Пилот самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, после взлета сообщил диспетчерам о неполадках на борту. Об этом сообщает издание «Газета.ру» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом расследования катастрофы. В чем именно заключались неполадки, не уточняется.

По словам источника, пилот собирался совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский.

Вместе с тем телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на диспетчера, что экипаж Ан-148 не докладывал о неполадках на борту.