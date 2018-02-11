Пилот Ан-148 после взлета сообщил о неполадках на борту
14:27, 11 февраля 2018
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Пилот самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, после взлета сообщил диспетчерам о неполадках на борту. Об этом сообщает издание «Газета.ру» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом расследования катастрофы. В чем именно заключались неполадки, не уточняется.
По словам источника, пилот собирался совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский.
Вместе с тем телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на диспетчера, что экипаж Ан-148 не докладывал о неполадках на борту.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Орск. На его борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Связь с самолетом была потеряна вскоре после его вылета из аэропорта Домодедово. Обломки Ан-148 нашли около деревни Степановское в Московской области.
Источник агентства «Интерфакс» сообщал, что Ан-148 после взлета столкнулся с вертолетом «Почты России». Компания опровергла эту информацию, заявив, что в ее парке нет вертолетов.