«Интерфакс» сообщил о столкновении Ан-148 с вертолетом «Почты России». Компания опровергла эту информацию
13:21, 11 февраля 2018
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По предварительным данным, самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России», сообщил источник «Интерфакса».
На борту Ан-148, как сообщалось, находился 71 человек. Самолет, принадлежавший «Саратовским авиалиниям», выполнял рейс Москва — Орск.
На место крушения направлены более 150 сотрудников МЧС и свыше 20 единиц техники.
Обновление. В «Почте России» опровергли информацию о столкновении Ан-148 с их вертолетом, заявив, что в парке компании вообще нет вертолетов. По ее информации, на борту Ан-148 был мешок с письмами весом около 20 килограммов. МЧС сообщила, что на месте катастрофы нет обломков вертолета.
Обломки самолета Ан-148 обнаружены около деревни Степановское в Подмосковье. По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.