«Интерфакс» сообщил о столкновении Ан-148 с вертолетом «Почты России». Компания опровергла эту информацию

По предварительным данным, самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России», сообщил источник «Интерфакса».

На борту Ан-148, как сообщалось, находился 71 человек. Самолет, принадлежавший «Саратовским авиалиниям», выполнял рейс Москва — Орск.

На место крушения направлены более 150 сотрудников МЧС и свыше 20 единиц техники.

Обновление. В «Почте России» опровергли информацию о столкновении Ан-148 с их вертолетом, заявив, что в парке компании вообще нет вертолетов. По ее информации, на борту Ан-148 был мешок с письмами весом около 20 килограммов. МЧС сообщила, что на месте катастрофы нет обломков вертолета.