На борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 находились трое детей

Среди пассажиров самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, были трое детей, сообщила начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Инна Аверкова.

На борту находились дети 17-ти, 12-ти и пяти лет, сообщила Аверкова. «Девочка пятилетняя, еще двое — мальчики», — сказала она.

Ранее сообщалось, что почти все пассажиры Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевшего из Москвы в Орск, были жителями Оренбургской области.

«Пока списки погибших сформированы без дат рождения и регионов проживания, но уже понятно, что среди пассажиров были жители Новотроицка, Гая, Орска, Новоорска», — сказала глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.

По словам Абрамовой, на борту разбившегося самолета был гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод «Орскнефтеоргсинтез». Также среди пассажиров, добавила она, были жители Москвы.