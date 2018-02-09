Правительство и Кремль отказались комментировать расследование ФБК о Дерипаске и Приходько
Пресс-служба правительства России отказалась прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о связях миллиардера Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько.
«Без комментариев», — заявила «Газете.ру» пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.
Аналогичным образом поступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, не мог бы и не хотел бы этого делать», — сказал он журналистам в пятницу на просьбу прокомментировать расследование.
8 февраля ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал в компании девушек на яхте Олега Дерипаски за счет миллиардера. Это, по мнению Навального, можно расценивать как взятку чиновнику. Поводом к расследованию послужили инстаграмы девушек-провокаторов, приходивших в штабы Навального.
9 февраля в инстаграме Олега Дерипаски был опубликован пост о том, что бизнесмен намерен защищаться в суде от «лживых обвинений». В заявлении не конкретизируется, какие именно обвинения Дерипаска имеет в виду. В комментариях к посту Алексей Навальный попросил разъяснений на этот счет, после чего доступ к комментированию был закрыт.