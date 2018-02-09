Правительство и Кремль отказались комментировать расследование ФБК о Дерипаске и Приходько

Пресс-служба правительства России отказалась прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о связях миллиардера Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько.

«Без комментариев», — заявила «Газете.ру» пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

Аналогичным образом поступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, не мог бы и не хотел бы этого делать», — сказал он журналистам в пятницу на просьбу прокомментировать расследование.