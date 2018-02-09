Дерипаска закрыл комментарии под постом про «лживый информационный поток»
Миллиардер Олег Дерипаска закрыл комментарии под своим постом в инстаграме, в котором он пожаловался на «лживый информационный поток» и пообещал отстаивать свою честь и достоинство в судебном порядке.
Дерипаска не пояснил, какие именно «лживые обвинения» он имеет в виду. 8 февраля Алексей Навальный опубликовал расследование о связях Дерипаски с вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.
В комментариях к посту, пока они не были закрыты, Навальный поинтересовался, какие именно сведения Дерипаска называет ложными.
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального говорилось, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски в компании девушек. По словам Навального, Дерипаска оплачивал отдых чиновника, что является взяткой. Расследование началось с изучения постов в инстаграмах девушек-провокаторов, которые приходили в штабы Навального.