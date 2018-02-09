Олег Дерипаска пообещал судиться из-за «лживых обвинений». Навальный обвинил его во взятке вице-премьеру Приходько

Миллиардер Олег Дерипаска намерен в судебном порядке защищать свою честь и достоинство в связи с «лживыми обвинениями», выдвинутыми в его адрес. Соответствующее заявление опубликовано в официальном инстаграме бизнесмена.

Дерипаска никак не разъясняет суть обвинений, называя их «плодом воображения группы лиц» и «проявлением заказной кампании». Кроме того, он предостерег СМИ от распространения этих сведений, заявив, что намерен «пресекать любые попытки по созданию лживого информационного потока».