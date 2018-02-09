Британскую журналистку оштрафовали в Крыму за нарушение правил пребывания в России

Суд в Крыму оштрафовал британскую журналистку-фрилансера Маделайн Роуч за нарушение правил пребывания в России, сообщает «Радио Свобода». Роуч выплатила штраф в 4 тысячи рублей и покинула полуостров.

Роуч — автор нескольких материалов о нарушениях прав человека в Крыму и о преследованиях крымских татар.

7 февраля в одном из хостелов в Крыму ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Роуч обвинили в журналистской деятельности на территории Крыма без аккредитации российского МИД, а также в отсутствии медицинской страховки.

Журналистка утверждала, что не занималась в Крыму журналистской деятельностью. Однако полицейские заявили, что, по их информации, она сняла и пересылала видео встречи с крымско-татарскими семьями политзаключенных с помощью мессенджера на телефоне.

Роуч также сообщила, что у нее есть медицинская страховка, оформленная при получении российской визы, но сотрудники полиции, по данным «Радио Свобода», заявили ей, что нужна «специальная страховка для Крыма».

Журналистка предполагает, что сотрудники правоохранительных органов установили за ней наблюдение и, по всей видимости, отслеживали ее активность в интернете. Также полицейские в суде заявляли о свидетелях, рассказавших о встречах с Роуч, но не стали называть их и предъявлять показания.