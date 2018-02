Британскую журналистку оштрафовали в Крыму за нарушение правил пребывания в России

Маделайн Роуч опубликовала в The Moscow Times, Newsweek, The Globe and Mail и других изданиях материалы о нарушениях прав человека в Крыму и о преследованиях крымских татар. Статью на сайте Aljazeera о возвращении карательной психиатрии в деятельности российских спецслужб на примере дела зампреда запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, полицейские демонстрировали в суде в качестве доказательства вины журналистки.