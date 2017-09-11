Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа получил восемь лет по делу о столкновениях в Крыму перед его присоединением к России

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в России экстремистской и запрещена) Ахтем Чийгоз приговорен к восьми годам колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков. Приговор вынес Верховный суд Крыма.

Чийгоза судили по делу о столкновениях, которые произошли на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года — до присоединения Крыма к России. Во время суда Чийгоз заявил, что крымские татары не были инициаторами столкновений.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров в комментарии изданию «Крым.Реалии» назвал приговор несправедливым и неправомерным. «Он направлен на то, чтобы раздавить всех крымских татар <…> Это действие против всего крымскотатарского народа», — заявил Чубаров. Он добавил, что приговор будет отменен в Европейском суде по правам человека.