Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа получил восемь лет по делу о столкновениях в Крыму перед его присоединением к России

Крым.Реалии
09:25, 11 сентября 2017
Надежный источник

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в России экстремистской и запрещена) Ахтем Чийгоз приговорен к восьми годам колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков. Приговор вынес Верховный суд Крыма.

Чийгоза судили по делу о столкновениях, которые произошли на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года — до присоединения Крыма к России. Во время суда Чийгоз заявил, что крымские татары не были инициаторами столкновений.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров в комментарии изданию «Крым.Реалии» назвал приговор несправедливым и неправомерным. «Он направлен на то, чтобы раздавить всех крымских татар <…> Это действие против всего крымскотатарского народа», — заявил Чубаров. Он добавил, что приговор будет отменен в Европейском суде по правам человека.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года. До суда его заключили под стражу.
26 февраля 2014 года в Симферополе прошел митинг, в котором, с одной стороны, участвовали крымские татары, выступавшие против присоединения Крыма к России, а с другой — сторонники движения «Русское единство». В результате столкновений между ними погибли два человека, десятки пострадали.
Меджлис крымскотатарского народа запрещен в России с апреля 2016 года.

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