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Генассамблея ООН осудила присоединение Крыма к России и нарушение прав человека в регионе

ТАСС
05:29, 20 декабря 2017
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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россия названа «оккупирующей державой» за присоединение Крыма. Текст резолюции предложила Украина, за него проголосовали 70 стран, включая США и европейские государства. 76 стран воздержались от голосования.

В резолюции также говорится «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» в Крыму и осуждается нарушение прав человека на полуострове.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Евгений Загайнов заявил, что на Украине «думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики».

Среди прочего от России потребовали гарантировать преподавание в Крыму на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

ООН осудила вхождение Крыма в состав России сразу после референдума в 2014 году. Тогда Генассамблея подтвердила территориальную целостность Украина.

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