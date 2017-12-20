Генассамблея ООН осудила присоединение Крыма к России и нарушение прав человека в регионе

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россия названа «оккупирующей державой» за присоединение Крыма. Текст резолюции предложила Украина, за него проголосовали 70 стран, включая США и европейские государства. 76 стран воздержались от голосования.

В резолюции также говорится «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» в Крыму и осуждается нарушение прав человека на полуострове.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Евгений Загайнов заявил, что на Украине «думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики».

Среди прочего от России потребовали гарантировать преподавание в Крыму на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.