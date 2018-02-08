В Краснодарском крае подросток опубликовал фото, где он тушит сигарету об икону. Полиция начала проверку

РИА Новости
06:17, 8 февраля 2018
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Краснодарская полиция начала проверку после того, как в соцсетях появилась фотография, на которой подросток тушит сигарету об икону.

Снимок был опубликован в инстаграме 18-летнего Егора Гришина. На нем молодой человек тушит сигарету об икону на ограде храма святого архангела Михаила в станице Мартанской (часть города Горячий Ключ).

Гришин вскоре после публикации удалил свой инстаграм и заявил, что не осквернял икону, а картинка — фотомонтаж.

При этом настоятель храма иерей Димитрий рассказал, что действительно заметил ожог на лике святого архангела Михаила. В Екатеринодарской епархии добавили, что хотели бы поговорить с подростком, чтобы понять причины его поступка.

По Уголовному кодексу за оскорбление чувств верующих на территории храма грозит до трех лет лишения свободы.

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