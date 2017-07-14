Вижу новости, что блогера Руслана Соколовского внесли в список террористов. Как это?!

14 июля крупнейшие интернет-СМИ России написали , что осужденного за оскорбление чувств верующих блогера Руслана Соколовского включили в перечень террористов и экстремистов. Все счета Соколовского заблокировали. «Медуза» объясняет, почему это было неизбежно — и, более того, произошло еще до приговора Соколовскому.

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Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков: «Новости про нашего мальчика: Соколовского внесли в список террористов и экстремистов — его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях . Поищите — может, себя найдете?!»

Блогера, ловившего покемонов в храме, внесли в список террористов и экстремистовhttps://t.co/zHfpaue5Ok pic.twitter.com/dpBp6FLGYJ — Лентач (@oldLentach) July 14, 2017

Фактчек

Бушмаков сам указывает, что Соколовский в списке далеко не последний (5847-й из 7524), а значит, вряд ли был включен туда только что. По правилам ведения этого списка, имена всех новых фигурантов каждый месяц публикуют в «Российской газете». Соколовский появился в апрельском обновлении, то есть попал в список еще в марте 2017 года — за два месяца до приговора . Почему счета Соколовского в PayPal и WebMoney заблокировали только сейчас, неизвестно.

На самом деле блогер мог оказаться в перечне подозреваемых в терроризме и экстремизме с момента возбуждения уголовного дела о разжигании ненависти в сентябре 2016 года. Сам факт признания подозреваемым по одной из террористической или экстремистской направленности — уже достаточное основание для ввода ограничений по счетам.

Соколовский останется без денег?