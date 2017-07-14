Вижу новости, что блогера Руслана Соколовского внесли в список террористов. Как это?!
14 июля крупнейшие интернет-СМИ России написали, что осужденного за оскорбление чувств верующих блогера Руслана Соколовского включили в перечень террористов и экстремистов. Все счета Соколовского заблокировали. «Медуза» объясняет, почему это было неизбежно — и, более того, произошло еще до приговора Соколовскому.
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Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков: «Новости про нашего мальчика: Соколовского внесли в список террористов и экстремистов — его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях. Поищите — может, себя найдете?!»
Блогера, ловившего покемонов в храме, внесли в список террористов и экстремистовhttps://t.co/zHfpaue5Ok pic.twitter.com/dpBp6FLGYJ— Лентач (@oldLentach) July 14, 2017
Фактчек
Бушмаков сам указывает, что Соколовский в списке далеко не последний (5847-й из 7524), а значит, вряд ли был включен туда только что. По правилам ведения этого списка, имена всех новых фигурантов каждый месяц публикуют в «Российской газете». Соколовский появился в апрельском обновлении, то есть попал в список еще в марте 2017 года — за два месяца до приговора. Почему счета Соколовского в PayPal и WebMoney заблокировали только сейчас, неизвестно.
На самом деле блогер мог оказаться в перечне подозреваемых в терроризме и экстремизме с момента возбуждения уголовного дела о разжигании ненависти в сентябре 2016 года. Сам факт признания подозреваемым по одной из статей УК террористической или экстремистской направленности — уже достаточное основание для ввода ограничений по счетам.
Соколовский останется без денег?
Нет. Специальный контроль счетов вводится не для того, чтобы полностью лишить человека возможности пользоваться своими деньгами. Соколовский по закону может каждый месяц сразу снимать не более 10 тысяч рублей (на каждого члена семьи) от своей зарплаты, а остальную ее часть — с задержкой в пять дней. В полном объеме сразу можно получать стипендию, пенсию или другие пособия. Погашать кредиты, взятые до включения в перечень, тоже получится.