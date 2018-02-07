В Сыктывкаре оспорили снятие с проката фильма «Смерть Сталина»

Городской суд Сыктывкара принял к рассмотрению иск, оспаривающий отзыв министерством культуры России прокатного удостоверения у британо-французской комедии «Смерть Сталина», сообщает «Коммерсант». Заседание суда назначено на 15 февраля.

Иск подали юрист фонда «Общественный вердикт», член правления правозащитной комиссии «Мемориал» (Сыктывкар) Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун. Правозащитники настаивают, что запрет показа фильма нарушает статью 44 Конституции РФ и Европейскую конвенцию по правам человека.

По мнению Мезака, у Минкульта не было юридических аргументов для отзыва лицензии. В своем решении ведомство ссылалось на пункт 20 правил выдачи прокатных удостоверений — в нем указывается, что отзыв может быть осуществлен, если при публичной демонстрации фильма имела место информация, запрещенная законодательством. Однако удостоверение у фильма отозвали еще до публичного показа, а также неясно, какая в нем содержится запрещенная информация, пояснил правозащитник.

Иск подан именно в Сыктывкаре, поскольку этот регион в прошлом был территорией ГУЛАГа, добавил Мезак. «Здесь в каждой семье есть пострадавшие в эпоху репрессий предки, и хочется верить, что суд в состоянии увидеть объективную картину происходящего и вынести правильное решение», — заявил он газете.