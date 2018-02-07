В Сыктывкаре оспорили снятие с проката фильма «Смерть Сталина»

Коммерсант
07:06, 7 февраля 2018
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Городской суд Сыктывкара принял к рассмотрению иск, оспаривающий отзыв министерством культуры России прокатного удостоверения у британо-французской комедии «Смерть Сталина», сообщает «Коммерсант». Заседание суда назначено на 15 февраля.

Иск подали юрист фонда «Общественный вердикт», член правления правозащитной комиссии «Мемориал» (Сыктывкар) Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун. Правозащитники настаивают, что запрет показа фильма нарушает статью 44 Конституции РФ и Европейскую конвенцию по правам человека.

По мнению Мезака, у Минкульта не было юридических аргументов для отзыва лицензии. В своем решении ведомство ссылалось на пункт 20 правил выдачи прокатных удостоверений — в нем указывается, что отзыв может быть осуществлен, если при публичной демонстрации фильма имела место информация, запрещенная законодательством. Однако удостоверение у фильма отозвали еще до публичного показа, а также неясно, какая в нем содержится запрещенная информация, пояснил правозащитник.

Иск подан именно в Сыктывкаре, поскольку этот регион в прошлом был территорией ГУЛАГа, добавил Мезак. «Здесь в каждой семье есть пострадавшие в эпоху репрессий предки, и хочется верить, что суд в состоянии увидеть объективную картину происходящего и вынести правильное решение», — заявил он газете.

«Вообще, искусство кино таково, что невозможно снять фильм, который однозначно будет нравиться всем. В любой киноленте кого-то что-то оскорбит, — заявляет Эрнест Мезак.— Те, кому нравится Сталин, просто могут не ходить и не смотреть данный фильм. А любые запреты — от лукавого. Однако министерство культуры России решило за всех россиян, что такое кино не должно быть показано».

Коммерсант
Прокат фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи был отменен Минкультом РФ 23 января. Ведомство заявляло, что в картине содержатся некие материалы, распространение которых запрещено российским законодательством.
Многие чиновники усмотрели в картине признаки экстремизма, а министр культуры Владимир Мединский назвал ее «глумлением над историей».
Несмотря на официальный запрет, московский кинотеатр «Пионер» провел четыре показа картины.

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