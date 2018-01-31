Отзыв Минкультом России прокатного удостоверения сатирического фильма «Смерть Сталина» является фактом «неприкрытой и откровенной» цензуры. С таким заявлением на пресс-конференции в офисе «Интерфакса» выступил член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский.

По его мнению, в картине нет никаких признаков экстремизма, а запрет на ее показ в России прямо противоречит статье 29 Конституции РФ. «Смерть Сталина» — это исключительно политическая вкусовщина, которая «сама по себе, наверное, такого внимания не заслуживает», утверждает член СПЧ.