«Мы имеем дело с фактом неприкрытой цензуры». Член Совета по правам человека — о запрете «Смерти Сталина»

Интерфакс
11:56, 31 января 2018
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Отзыв Минкультом России прокатного удостоверения сатирического фильма «Смерть Сталина» является фактом «неприкрытой и откровенной» цензуры. С таким заявлением на пресс-конференции в офисе «Интерфакса» выступил член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский.

По его мнению, в картине нет никаких признаков экстремизма, а запрет на ее показ в России прямо противоречит статье 29 Конституции РФ. «Смерть Сталина» — это исключительно политическая вкусовщина, которая «сама по себе, наверное, такого внимания не заслуживает», утверждает член СПЧ.

«Мы имеем дело с фактом цензуры, неприкрытой, откровенной… На наших глазах некое должностное лицо, посмотрев фильм, через некоторое время поменяло свою оценку и сочло, что фильм не должен быть показан широкому зрителю… Речь идет о том, что чиновники считают совершенно обычным делом нарушать эту, казалось, забытую статью Конституции», — заявил Шаблинский.

Интерфакс
23 января министерство культуры России за два дня до премьеры отозвало прокатное удостоверение у англо-французской комедии «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи. Решение мотивировалось тем, что в картине содержатся некие материалы, распространение которых запрещено российским законодательством.
Против проката фильма активно выступали члены общественного совета при Минкульте, депутаты Госдумы и некоторые кинематографисты. Они называли ленту оскорбительной и усматривали в ней признаки экстремизма.
Несмотря на официальный запрет, московский кинотеатр «Пионер» провел четыре показа картины.

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