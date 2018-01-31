«Мы имеем дело с фактом неприкрытой цензуры». Член Совета по правам человека — о запрете «Смерти Сталина»
Отзыв Минкультом России прокатного удостоверения сатирического фильма «Смерть Сталина» является фактом «неприкрытой и откровенной» цензуры. С таким заявлением на пресс-конференции в офисе «Интерфакса» выступил член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский.
По его мнению, в картине нет никаких признаков экстремизма, а запрет на ее показ в России прямо противоречит статье 29 Конституции РФ. «Смерть Сталина» — это исключительно политическая вкусовщина, которая «сама по себе, наверное, такого внимания не заслуживает», утверждает член СПЧ.
«Мы имеем дело с фактом цензуры, неприкрытой, откровенной… На наших глазах некое должностное лицо, посмотрев фильм, через некоторое время поменяло свою оценку и сочло, что фильм не должен быть показан широкому зрителю… Речь идет о том, что чиновники считают совершенно обычным делом нарушать эту, казалось, забытую статью Конституции», — заявил Шаблинский.