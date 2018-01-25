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«Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от насилия ужасного, когда пилят пилой череп вождя?» Вопрос задает депутат Госдумы Елена Драпеко. Видео
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила создать в России совет по нравственности — он будет решать, какие художественные произведения можно показывать гражданам, а какие нельзя. К этой мысли депутата подтолкнул фильм «Смерть Сталина», который она называет «гадостью». Драпеко считает, что россияне «должны начать жить по условиям военного времени».