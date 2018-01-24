«Мы должны начать жить по условиям военного времени». Депутат Елена Драпеко предложила создать совет по нравственности

Интерфакс
14:52, 24 января 2018
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Депутат Госдумы Елена Драпеко («Справедливая Россия») заявила, что в России нужно создать экспертный совет по нравственности для оценки художественных произведений. По ее словам, ее фракция уже несколько раз вносила такой законопроект.

«Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия, как в этом фильме [„Смерть Сталина“], когда пилят пилой череп вождя? Только экспертным путем», — сказала она.

Сейчас Минкульт может запретить показ фильма, только если в нем найдут порнографию или призывы к свержению государственного строя, сказала Драпеко. Поскольку в фильме «Смерть Сталина» этих нарушений нет, его «не смогли остановить», заявила депутат.

«В условиях информационной войны мы должны начать жить по условиям военного времени. <…> Когда одна провокация следует за другой, нам надо задуматься и ограничить возможность распространения информации, наносящей вред нравственности и безопасности нашей страны» — сказала Елена Драпеко.

Дискуссию об условиях кинопроката в России спровоцировало решение Минкульта отобрать прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», а также сдвинуть премьеры зарубежных фильмов «Приключение Паддингтона 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти».
Фильм «Смерть Сталина» был показан депутатам, чиновникам и деятелям культуры на закрытом сеансе перед премьерой. После негативных комментариев некоторых из них Минкульт отобрал прокатное удостоверение у фильма и направил его на дополнительную «юридическую экспертизу».
Елена Драпеко — депутат Госдумы с 1999 года (сперва от КПРФ, затем от «Справедливой России»), заместитель председателя комитета по культуре. Она известна как актриса, ее самая известная роль — Лиза Бричкина в «А зори здесь тихие».

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