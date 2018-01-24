«Мы должны начать жить по условиям военного времени». Депутат Елена Драпеко предложила создать совет по нравственности

Депутат Госдумы Елена Драпеко («Справедливая Россия») заявила, что в России нужно создать экспертный совет по нравственности для оценки художественных произведений. По ее словам, ее фракция уже несколько раз вносила такой законопроект.

«Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия, как в этом фильме [„Смерть Сталина“], когда пилят пилой череп вождя? Только экспертным путем», — сказала она.

Сейчас Минкульт может запретить показ фильма, только если в нем найдут порнографию или призывы к свержению государственного строя, сказала Драпеко. Поскольку в фильме «Смерть Сталина» этих нарушений нет, его «не смогли остановить», заявила депутат.

«В условиях информационной войны мы должны начать жить по условиям военного времени. <…> Когда одна провокация следует за другой, нам надо задуматься и ограничить возможность распространения информации, наносящей вред нравственности и безопасности нашей страны» — сказала Елена Драпеко.