Бастрыкин связал нападения подростков на школы с «садистскими сайтами»

ТАСС
09:50, 6 февраля 2018
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что подростки, совершившие в январе нападения на школы в Перми, Челябинске и Улан-Удэ, заходили на сайты, «где пропагандируется насилие в школе».

«Садистские сайты, где пропагандировалось насилие в школе, и сайт, я об этом не знал, посвященный событиям 1999 года в США, где школьник убил более 40 своих товарищей», — сказал он на коллегии СК.

Бастрыкин также рассказал о существовании «сайтов смертников», которые, по его словам, посещали российские подростки, совершившие самоубийство.

«Только за один год в Москве и Московской области путем нахождения и присутствия в этих сайтах покончили жизнь самоубийством 40 несовершеннолетних», — заявил он.

«Во всех трех случаях нападения об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло», — сказал Бастрыкин.

ТАСС
Предположения о том, что нападения на школы в России могли быть инспирированы «Колумбайном», высказывались и раньше. Знакомая подростков, напавших на школу в Перми, говорила «Медузе», что убийцы из «Колумбайна» Эрик Харрис и Дилан Клиболд «стали их кумирами». Школьник из Улан-Удэ в момент нападения был в футболке группы KMFDM, которую любили Харрис и Клиболд.
В 2016-2017 году в России стали говорить о существовании групп в социальных сетях, которые склоняют подростков к самоубийствам. Наибольшую известность получили так называемая «группы смерти» и так называемая игра «Синий кит». Несколько администраторов этих пабликов были арестованы и осуждены.

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