Бастрыкин связал нападения подростков на школы с «садистскими сайтами»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что подростки, совершившие в январе нападения на школы в Перми, Челябинске и Улан-Удэ, заходили на сайты, «где пропагандируется насилие в школе».

«Садистские сайты, где пропагандировалось насилие в школе, и сайт, я об этом не знал, посвященный событиям 1999 года в США, где », — сказал он на коллегии СК.

Бастрыкин также рассказал о существовании «сайтов смертников», которые, по его словам, посещали российские подростки, совершившие самоубийство.

«Только за один год в Москве и Московской области путем нахождения и присутствия в этих сайтах покончили жизнь самоубийством 40 несовершеннолетних», — заявил он.