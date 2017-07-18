Филиппа Лиса приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства
Тобольский районный суд Тюменской области 17 июля приговорил администратора «суицидальных пабликов» Филиппа Будейкина (Лиса) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства. Об этом вечером 18 июля сообщает сайт 72.ru.
«В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», — заявила журналистам помощник судьи.
Как следует из сообщения 72.ru, Будейкина судили по эпизодам, которые не завершились гибелью — обе девушки остались живы. Одна из них в момент преступления жила в Тобольском районе, другая в — Астрахани.
О возбуждении против Будейкина дела по второму эпизоду, очевидно, СК по Астраханской области сообщал в марте.
Первую девушку удалось спасти благодаря сотрудникам ФСБ. А вот юной тоболячке Будейкин приказывал снять на видео расправу над животным. Девушка отказалась убивать его, после чего Филипп Лис предложил ей покончить жизнь самоубийством. Девушке удалось выжить благодаря оперативному звонку мамы в скорую помощь.