Филиппа Лиса приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства

Тобольский районный суд Тюменской области 17 июля приговорил администратора «суицидальных пабликов» Филиппа Будейкина (Лиса) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства. Об этом вечером 18 июля сообщает сайт 72.ru.

«В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», — заявила журналистам помощник судьи.

Как следует из сообщения 72.ru, Будейкина судили по эпизодам, которые не завершились гибелью — обе девушки остались живы. Одна из них в момент преступления жила в Тобольском районе, другая в — Астрахани.

О возбуждении против Будейкина дела по второму эпизоду, очевидно, СК по Астраханской области сообщал в марте.