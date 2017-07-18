Филиппа Лиса приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства

72.ru
18:32, 18 июля 2017
Надежный источник

Тобольский районный суд Тюменской области 17 июля приговорил администратора «суицидальных пабликов» Филиппа Будейкина (Лиса) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства. Об этом вечером 18 июля сообщает сайт 72.ru.

«В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», — заявила журналистам помощник судьи.

Как следует из сообщения 72.ru, Будейкина судили по эпизодам, которые не завершились гибелью — обе девушки остались живы. Одна из них в момент преступления жила в Тобольском районе, другая в — Астрахани. 

О возбуждении против Будейкина дела по второму эпизоду, очевидно, СК по Астраханской области сообщал в марте.

Первую девушку удалось спасти благодаря сотрудникам ФСБ. А вот юной тоболячке Будейкин приказывал снять на видео расправу над животным. Девушка отказалась убивать его, после чего Филипп Лис предложил ей покончить жизнь самоубийством. Девушке удалось выжить благодаря оперативному звонку мамы в скорую помощь.

72.ru
Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис, был арестован в ноябре 2016 года по делу о «суицидальных пабликах», где подростков подталкивали к самоубийству. Как сообщали тогда в СК, в результате деятельности этих сообществ погибли 15 человек; пять человек удалось спасти.
Будейкин, как считает следствие, был администратором этих сообществ. После ареста он находился в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. В мае сообщалось, что он признал вину.
СК начал расследование о «суицидальных пабликах» после резонансной публикации в «Новой газете» в мае 2016 года. Филипп Лис упоминался в этой статье. Издание утверждало, что от действий таких групп погибли более сотни подростков.

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