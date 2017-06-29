На Камчатке арестована девушка, которая была администратором «суицидального паблика». Ее подозревают в покушении на убийство

Следственный комитет сообщил об аресте несовершеннолетней девушки из Камчатского края, которая была администратором «группы суицидальной направленности». Ее подозревают по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц».

По версии следствия, девушка переписывалась с «потенциальными жертвами», используя аккаунты под вымышленными именами. В марте 2017 года по ее заданию попыталась совершить самоубийство девушка из Хабаровска, но «трагедию предотвратили сотрудники правоохранительных органов».

В сообщении СК отмечается, что девушка стала администратором группы «после прохождения дистанционной подготовки», обратившись к другому администратору, живущему на западе России.

В июне 2017 года в Уголовном кодексе РФ, где уже была статья «Доведение до самоубийства», появились статьи «Склонение к совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Их было решено ввести после резонансных публикациях о «суицидальных пабликах». По какой причине СК квалифицирует действия арестованной как покушение на убийство, в сообщении не уточняется.