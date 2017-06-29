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На Камчатке арестована девушка, которая была администратором «суицидального паблика». Ее подозревают в покушении на убийство

Следственный комитет России
19:06, 29 июня 2017
Надежный источник

Следственный комитет сообщил об аресте несовершеннолетней девушки из Камчатского края, которая была администратором «группы суицидальной направленности». Ее подозревают по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц».

По версии следствия, девушка переписывалась с «потенциальными жертвами», используя аккаунты под вымышленными именами. В марте 2017 года по ее заданию попыталась совершить самоубийство девушка из Хабаровска, но «трагедию предотвратили сотрудники правоохранительных органов».

В сообщении СК отмечается, что девушка стала администратором группы «после прохождения дистанционной подготовки», обратившись к другому администратору, живущему на западе России.

В июне 2017 года в Уголовном кодексе РФ, где уже была статья «Доведение до самоубийства», появились статьи «Склонение к совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Их было решено ввести после резонансных публикациях о «суицидальных пабликах». По какой причине СК квалифицирует действия арестованной как покушение на убийство, в сообщении не уточняется.

«Суицидальные паблики» в соцсетях и так называемая игра «Синий кит» стали широко обсуждаться после выхода в «Новой газете» в мае 2016 года статьи «Группы смерти» Галины Мурсалиевой, в которой утверждалось, что десятки подростков по всей России были доведены до самоубийства в соцсетях. Администраторы этих сообществ давали участникам различные задания, при этом конечной целью, как утверждалось в статье, было склонение подростков к суициду.
В 2016 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства 15 подростков; администратор одного из «суицидальных пабликов» Филипп Будейкин (Филипп Лис) был арестован. В июне 2017 года в Москве был арестован еще один администратор «суицидального паблика».

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