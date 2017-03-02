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На Филиппа Лиса завели новое дело о доведении до самоубийства

Следственное управление СК РФ по Астраханской области
17:31, 2 марта 2017
Надежный источник

Управление СК РФ по Астраханской области возбудило уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства 16-летней девушки из Астрахани. Фигурантом дела, как следует из сообщения, является человек, использовавший псевдоним Филипп Лис.

Весной 2016 года Филипп Лис отправлял девушке сообщения в «ВКонтакте» с призывами к суициду. «Преступление не было доведено до конца, так как оно было предотвращено сотрудниками УФСБ России по области», — сообщили в СК.

Дело будет передано в Санкт-Петербург, где расследуется дело о доведении до самоубийства 15 подростков в разных регионах РФ. Единственный обвиняемым по делу проходит житель Подмосковья Филипп Будейкин, который, по версии следствия, использовал в соцсетях псевдоним Филипп Лис. Дела будут объединены в одно производство.

Филипп Будейкин (Филипп Лис) подозревается по делу о закрытых группах в соцсети «ВКонтакте», где подростков подталкивали к совершению самоубийства. По данным СК, в результате деятельности таких групп совершили суицид 15 несовершеннолетних. Будейкин единственный обвиняемый по делу, другие администраторы и участники групп были допрошены в качестве свидетелей.
Расследование началось после резонансной публикации в «Новой газете» в мае 2016 года, в которой говорилось о закрытых группах в соцсети «ВКонтакте», где подростков склоняют к самоубийствам. Филипп Лис упоминался в публикации.
В начале 2017 года количество поисковых запросов, связанных с деятельностью «групп смерти», снова резко выросло. СК сообщил о предотвращении нескольких подростковых самоубийств в разных регионах РФ; правоохранительные органы Украины и Белоруссии также сообщили о расследовании дел о склонении подростков к суицидам.

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