На Филиппа Лиса завели новое дело о доведении до самоубийства

Управление СК РФ по Астраханской области возбудило уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства 16-летней девушки из Астрахани. Фигурантом дела, как следует из сообщения, является человек, использовавший псевдоним Филипп Лис.

Весной 2016 года Филипп Лис отправлял девушке сообщения в «ВКонтакте» с призывами к суициду. «Преступление не было доведено до конца, так как оно было предотвращено сотрудниками УФСБ России по области», — сообщили в СК.

Дело будет передано в Санкт-Петербург, где расследуется дело о доведении до самоубийства 15 подростков в разных регионах РФ. Единственный обвиняемым по делу проходит житель Подмосковья Филипп Будейкин, который, по версии следствия, использовал в соцсетях псевдоним Филипп Лис. Дела будут объединены в одно производство.