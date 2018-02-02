В Калужской области школьник напал с ножом на одноклассника и выпрыгнул в окно

В городе Спас-Деменск Калужской области ученик седьмого класса напал в школе с ножом на одноклассника, после чего выпрыгнул в окно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК РФ.

Потерпевший получил несколько ранений. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Нападавший, выпрыгнувший из окна класса на третьем этаже, находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника.

Информации о возможных мотивах нападения нет. Пострадавший ребенок говорит, что не конфликтовал с нападавшим; другие школьники это подтверждают, сказано в сообщении.