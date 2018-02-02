В Калужской области школьник напал с ножом на одноклассника и выпрыгнул в окно

Интерфакс
14:37, 2 февраля 2018
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В городе Спас-Деменск Калужской области ученик седьмого класса напал в школе с ножом на одноклассника, после чего выпрыгнул в окно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК РФ.

Потерпевший получил несколько ранений. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Нападавший, выпрыгнувший из окна класса на третьем этаже, находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника.

Информации о возможных мотивах нападения нет. Пострадавший ребенок говорит, что не конфликтовал с нападавшим; другие школьники это подтверждают, сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что нападавший был замкнут, ни с кем не общался, одноклассники старались с ним не общаться. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Интерфакс
В 2018 году в России школьники несколько раз нападали на учеников и учителей. 15 января в Перми двое подростков напали с ножами на учительницу и четверклассников. 19-го в Улан-Удэ подросток с топором и «коктейлем Молотова» напал на класс в своей школе. В результате этих нападений никто не погиб.
Точных данных о мотивах этих нападений нет. Сообщалось, что подростки в Перми увлекались нападением на школу «Колумбайн» в США. Про нападавшего в Улан-Удэ говорили, что он находился под влиянием субкультуры АУЕ, которая романтизирует уголовный мир.

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