Центр Хруничева выставил на продажу активы в Москве. В том числе «Горбушку»
ГКНПЦ имени Хруничева планирует продать непрофильные активы в Москве, включая 110 гектаров земли на западе города и ДК имени Горбунова, пишет «Коммерсант».
ДК имени Горбунова, известный как Горбушка, Центр имени Хруничева рассчитывает продать до конца 2018 года, рассказали источники издания. Стартовая цена объекта — почти 660 миллионов рублей. Собеседники газеты отметили, что мэрия Москвы интереса к «Горбушке» пока не проявила.
Власти Москвы, по данным издания, заинтересованы в покупке другого актива Центра имени Хруничева — 110 гектаров земли на западе города. Город готов выкупить участок на Новозаводской улице в районе Филевского парка под постройку домов для переселения в рамках программы реновации. Предполагаемая сумма сделки — около 25 миллиардов рублей.
На активы в Москве, которые планирует продать Центр имени Хруничева, претендует и ВЭБ — один из кредиторов ГКНПЦ. По данным «Коммерсанта», ВЭБ предлагает выдать кредит в 25 миллиардов рублей под залог участка на Новозаводской улице.
Планами Центра имени Хруничева по продаже непрофильных активов в Москве заинтересовалась и прокуратура города, начавшая проверку готовящейся сделки.
В мэрии Москвы, Центре имени Хруничева, а также в аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего ВПК, от комментариев пока воздержались.
Для старта продажи своего имущества ГКНПЦ должно получить разрешение Роскосмоса, где, по словам собеседников «Ъ», пока нет окончательного решения относительно схемы реализации активов.