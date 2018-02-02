Центр Хруничева выставил на продажу активы в Москве. В том числе «Горбушку»

имени Хруничева планирует продать непрофильные активы в Москве, включая 110 гектаров земли на западе города и ДК имени Горбунова, пишет «Коммерсант».

ДК имени Горбунова, известный как Горбушка, Центр имени Хруничева рассчитывает продать до конца 2018 года, рассказали источники издания. Стартовая цена объекта — почти 660 миллионов рублей. Собеседники газеты отметили, что мэрия Москвы интереса к «Горбушке» пока не проявила.

Власти Москвы, по данным издания, заинтересованы в покупке другого актива Центра имени Хруничева — 110 гектаров земли на западе города. Город готов выкупить участок на Новозаводской улице в районе Филевского парка под постройку домов для переселения в рамках программы реновации. Предполагаемая сумма сделки — около 25 миллиардов рублей.

На активы в Москве, которые планирует продать Центр имени Хруничева, претендует и ВЭБ — один из кредиторов ГКНПЦ. По данным «Коммерсанта», ВЭБ предлагает выдать кредит в 25 миллиардов рублей под залог участка на Новозаводской улице.

Планами Центра имени Хруничева по продаже непрофильных активов в Москве заинтересовалась и прокуратура города, начавшая проверку готовящейся сделки.

В мэрии Москвы, Центре имени Хруничева, а также в аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего ВПК, от комментариев пока воздержались.