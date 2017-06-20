Роскосмос отсудил у Центра Хруничева три миллиарда рублей за аварию «Протона»

Суд, говорится в решении, установил, что причиной аварии стал производственный брак, допущенный сотрудниками Центра Хруничева при сборке ракеты-носителя.

Роскосмос выиграл у Центра имени Хруничева иск о взыскании убытков из-за аварии «Протона-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году.

«Суд постановил удовлетворить иск „Роскосмоса“ к Центру Хруничева и взыскать с ответчика 3,2 миллиарда рублей», — огласил судья резолютивную часть решения.

Ранее с Центра Хруничева компенсацию ущерба из-за аварии «Протона» в 2013 году взыскало Минобороны РФ. Тогда суд обязал производителя ракет-носителей выплатить 1,8 миллиарда рублей . Центр Хруничева своей вины не признал.

Ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» на борту стартовала с Байконура 2 июля 2013 года. Почти сразу после старта ракета резко отклонилась от траектории, начала распадаться в воздухе и после взрыва упала неподалеку от места старта.

Ракета и спутники не были застрахованы, поэтому бюджету был причинен ущерб в 4,4 миллиарда рублей.

После аварии «Протона» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил выговор главе Роскосмоса Владимиру Поповкину. Осенью 2013 года Поповкин был снят с должности.