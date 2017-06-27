В Центре имени Хруничева сменился гендиректор. Сотрудники требовали его отставки в открытом письме

У Центра имени Хруничева, занимающегося созданием ракет-носителей «Протон» и «Ангара», сменится генеральный директор. Андрей Калиновский, занимавший этот пост с августа 2014 года, уходит в отставку.

На пост гендиректора Центра имени Хруничева, говорится в сообщении Роскосмоса, наблюдательный совет корпорации выдвинул Алексея Варочко - заместителя гендиректора по развитию производства ЦЭНКИ — директора и главного конструктора КБ «Мотор».

По данным источника «Интерфакса», Калиновский перейдет в Роскосмос на должность директора по качеству.