В Центре имени Хруничева сменился гендиректор. Сотрудники требовали его отставки в открытом письме
У Центра имени Хруничева, занимающегося созданием ракет-носителей «Протон» и «Ангара», сменится генеральный директор. Андрей Калиновский, занимавший этот пост с августа 2014 года, уходит в отставку.
На пост гендиректора Центра имени Хруничева, говорится в сообщении Роскосмоса, наблюдательный совет корпорации выдвинул Алексея Варочко - заместителя гендиректора по развитию производства ЦЭНКИ — директора и главного конструктора КБ «Мотор».
По данным источника «Интерфакса», Калиновский перейдет в Роскосмос на должность директора по качеству.
Требование отставки Андрея Калиновского и объявления нового конкурса на должность гендиректора Центра имени Хруничева содержалось в открытом письме сотрудников предприятия, опубликованном в мае 2017 года.
В письме, в частности, говорилось, что программа финансового оздоровления Центра имени Хруничева, проводимая под руководством Калиновского, привела к том, что старое производство ракет-носителей «Протон» «было развалено», а производство новой ракеты «Ангара» так и не удалось наладить. На предприятии прошли массовые сокращения сотрудников, также многие уволились из Центра по собственному желанию, указывалось в обращении.
Бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности Роскосмоса Владимир Евдокимов в декабре 2016 года был обвинен в мошенничестве с недвижимостью РСК «МиГ». В марте 2017 года Евдокимов погиб в московском СИЗО.