Рогозин объявил о прекращении производства «Протонов-М» и переходе к «Ангаре»

Конкретные сроки прекращения производства «Протонов-М» Рогозин не назвал напомнив лишь, что на конец 2021 года намечен первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный.

В ближайшей перспективе, заявил Рогозин, Центр имени Хруничева перейдет на производство ракет-носителей серии «Ангара», в том числе модернизированной «Ангары-А5М».

Производство ракет-носителей «Протон-М» в Центре имени Хруничева будет прекращено, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин во время совещания на предприятии.

Ракета-носитель «Протон-М» выпускается с начала 2000-х годов. Последние годы — это основная тяжелая ракета-носитель, используемая Россией для запусков с Байконура. 17 августа 2017 года «Протон-М» была запущена в сотый раз. 90 процентов запусков были успешными.

Ракеты-носители «Ангара» разрабатываются на смену «Протонам». По состоянию на август 2017 года, был произведен один запуск «Ангары-А5М» — в декабре 2014 года с космодрома Плесецк.

В мае 2017 года было опубликовано открытое письмо сотрудников Центра имени Хруничева с требованием о смене руководства. В письме, в частности, говорилось, что старое производство ракет-носителей «Протон» «было развалено», а производство новой ракеты «Ангара» так и не удалось наладить