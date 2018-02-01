Возобновлены съемки «Карточного домика»

Фрэнка Андервуда, роль которого исполнял Кевин Спейси, заподозренный в сексуальных домогательствах, в шестом сезоне не будет.

Никаких подробностей о персонажах, которых будут играть Лэйн и Киннер, пока не раскрывается. Известно лишь, что их герои будут родственниками.

К актерской труппе в новом сезоне, сообщил Netflix, присоединились Дайан Лэйн и Грег Киннер.

«Карточный домик» — один из самых популярных телесериалов последних лет, неоднократно получавший премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Съемки шестого сезона «Карточного домика» были приостановлены в октябре 2017 года после того, как Кевина Спейси, игравшего в этом сериале главную роль, заподозрили в домогательствах, в том числе к несовершеннолетним юношам.

Netflix объявил, что шестой сезон будет для «Карточного домика» последним, подчеркнув, что это решение было принято до скандала со Спейси.

Сценарий шестого сезона, как сообщали источники CNN, был переписан, чтобы убрать героя Спейси.