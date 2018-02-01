Возобновлены съемки «Карточного домика»
Стриминговый сервис Netflix объявил о возобновлении съемок шестого, заключительного сезона сериала «Карточный домик».
К актерской труппе в новом сезоне, сообщил Netflix, присоединились Дайан Лэйн и Грег Киннер.
Никаких подробностей о персонажах, которых будут играть Лэйн и Киннер, пока не раскрывается. Известно лишь, что их герои будут родственниками.
Главной героиней финального сезона, как сообщалось ранее, станет Клэр Андервуд, роль которой играет Робин Райт.
Фрэнка Андервуда, роль которого исполнял Кевин Спейси, заподозренный в сексуальных домогательствах, в шестом сезоне не будет.
«Карточный домик» — один из самых популярных телесериалов последних лет, неоднократно получавший премии «Эмми» и «Золотой глобус».
Съемки шестого сезона «Карточного домика» были приостановлены в октябре 2017 года после того, как Кевина Спейси, игравшего в этом сериале главную роль, заподозрили в домогательствах, в том числе к несовершеннолетним юношам.
Netflix объявил, что шестой сезон будет для «Карточного домика» последним, подчеркнув, что это решение было принято до скандала со Спейси.
Сценарий шестого сезона, как сообщали источники CNN, был переписан, чтобы убрать героя Спейси.
Отказ от сотрудничества со Спейси (кроме «Карточного домика» Netflix отказался от сериала «Гор Видал», в котором этот актер играл главную роль), по неофициальным данным, обошелся стриминговому сервису в 39 миллионов долларов.