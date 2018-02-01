Telegram пропал из магазина App Store. Дуров назвал это незначительной проблемой

Продолжение Apple объяснила Дурову причину удаления Telegram из App Store

Мессенджер Telegram пропал из магазина приложений Apple App Store. Его нет, например, в российской и в американской версиях магазина.

Причины, по которым приложение пропало из магазина, неизвестны. Создатель Telegram Павел Дуров написал в твиттере: «Это незначительная проблема. Скоро все вернется». На момент выпуска новости после этого прошло четыре часа, но приложение все еще было недоступно.

Само приложение Telegram работает нормально, как на iOS, так и в версии для macOS.

Проблемы в App Store совпали с запуском приложения Telegram X для Android (в App Store он уже был доступен с декабря). Это экспериментальная версия телеграма, которая, как утверждается, должна работать быстрее. Одновременно разработчики выпустили инструмент, который позволит всем желающим создавать свои версии приложений для общения в Telegram.