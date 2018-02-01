Apple объяснила Дурову причину удаления Telegram из App Store

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер пропал из магазина приложений App Store из-за «неприемлемого контента», который могли получить пользователи. Такое объяснение дала компания Apple.

Telegram вернули в App Store. Его нельзя было скачать целый день

Нас уведомила Apple, что нашим пользователям стал доступен неприемлемый контент, поэтому оба приложения были удалены из App Store. Как только мы установим необходимые меры защиты, мы будем ожидать возвращения приложений в App Store.

Мессенджер Telegram и его альтернативный клиент Telegram X оказались недоступными в магазине приложений Apple в ночь на 1 февраля.

Изначально Павел Дуров называл это «незначительной проблемой», обещая, что скоро приложения снова будут доступны в App Store. Само приложение работает нормально и в iOS, и в macOS.